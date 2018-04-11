Ветераны получили бесплатные лекарства

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На сумму больше 3 млн рублей. Проект "Ветеран", в рамках которого оказывается адресная помощь был запущен в области в 2015 г,, рассказал глава регионального минздрава Дмитрий Марков,
В 25 муниципалитетах области лекарства доставляют на дом. А более чем в 300 аптеках региона препараты можно получить по бесплатным рецептам.
"Мы уделяем большое внимание нашим ветеранам, ведем мониторинг обеспечения данной категории граждан всеми необходимыми препаратами", – цитирует Маркова "Подмосковье сегодня".
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