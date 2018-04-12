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Тела жертв крушения Ан-148 отдадут не скоро

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На месте падения самолета продолжается поисковая операция

Еще около 500 фрагментов тел привезли на экспертизу с места крушения Ан-148, сообщил источник, знакомый с ходом судмедэкспертизы жертв авиакатастрофы, в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, тела погибших начнут выдавать родственникам через две недели. А сам процесс выдачи займет два-три месяца.

Десятого апреля, после публикации видеоролика, который сняла дочь одной из погибших Юлия Синицына, были возобновлены работы на месте крушения Ан-148. В опубликованном в интернете видео она показала фрагменты самолета и останки погибших, оставшиеся на месте авиакатастрофы. Синицына отметила, что на месте крушения самолета не велись никакие работы, а сама территория даже не была оцеплена.

Одиннадцатого февраля в Раменском районе Подмосковья разбился самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Находившиеся на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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