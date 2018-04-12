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Экоспецназ приступает к делу

Бригады добровольцев готовы к зачистке мест отдыха от мусора

Они выходят на тропу войны с нечистотами в ближайшие выходные. И отправятся на Екатерининский канал в Московской области.

Почти 50 активистов самостоятельно собирают деньги на инвентарь и каждую неделю выдвигаются на внеплановые субботники. Они уже зачистили около 20 лесопарков и водоемов, сообщает "Подмосковье сегодня".  

Работа активистов не ограничивается только зонами отдыха местных жителей. Добровольцы убирают мусор и во дворах города. 

Алла НИКИТИНА
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