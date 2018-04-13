На конкурс "Мисс Россия" вышли три девушки из Подмосковья

Борьба за звание первой в стране красавицы накаляется

В субботу, 14 апреля, в столице назовут победительницу. Среди 50 претенденток на корону "Мисс Россия 2018" – три жительницы Московской области.

Вероника Арсич из Люберец учится на семейного психолога и увлекается моделингом. Екатерина Романова из Домодедово – хозяйка пяти собак и спасает бездомных животных. Анна Козлова из Красногорска любит рисовать и увлекается эксклюзивной росписью одежды, сообщает "Подмосковье сегодня".

За любую из участниц можно проголосовать на сайте конкурса. В топ-20 в финале пройдут десять девушек, которые наберут наибольшее количество голосов. Голосование продлится до 12 часов 14 апреля.