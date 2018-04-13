В Европе вышел в рейс необычный паром

Судно преодолело путь от финского Турку до шведской столицы

Это первый в мире круизный паром под роторным парусом.

Роторный парус высотой 24 м, при диаметре 4 м, разработала финская компания Norsepower Oy Ltd. Его.

"В основе действия – эффект Магнуса, создающий полезную силу, используемую для движения парома", – сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу финской компании Viking Lineрассказали в Viking Line.

Сила, сообщающая импульс судну, примерно в 50 раз сильнее силы, которую создает ветер.

Применение роторного паруса сокращает вредные выбросы в атмосферу на 900 т в год.