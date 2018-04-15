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Москвичей предупредили об опасности

Фото: pixabay.com
Погода преподнесет неожиданный сюрприз жителям столицы

Синоптики предупредили москвичей о надвигающейся опасности. Об этом рассказали в погодном центре "Фобос".

По словам источника, в воскресенье в воздухе в столице накопится большое количество опасных веществ.

"Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки", – цитирует его РИА "Новости".

При этом 15 апреля воздух в Москве прогреется до +15…+17 °C, что на 6°C выше климатической нормы. Отмечается, что в течение следующей рабочей недели температура днем не опустится ниже 10°C, однако ожидаются дожди, передает Гидрометцентр.

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