Москвичей предупредили об опасности

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Синоптики предупредили москвичей о надвигающейся опасности. Об этом рассказали в погодном центре "Фобос".
По словам источника, в воскресенье в воздухе в столице накопится большое количество опасных веществ.
"Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки", – цитирует его РИА "Новости".
При этом 15 апреля воздух в Москве прогреется до +15…+17 °C, что на 6°C выше климатической нормы. Отмечается, что в течение следующей рабочей недели температура днем не опустится ниже 10°C, однако ожидаются дожди, передает Гидрометцентр.
Пока с документом разбираются специалисты
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