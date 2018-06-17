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Раскрыт главный секрет счастья

Global Look Press
Главным врагом человека оказались его мечты

Человечество без конца задается главным вопросом: "Как стать счастливым?". Кто-то из умников однажды ответил: "Хочешь быть счастливым? Будь им!". Такой совет вряд ли кого придется по вкусу, ведь он не объясняет, как этого достигнуть. А вот Далай-Лама знает.

"Человек, который воспитан в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду – и это все никому не приносит счастья", – цитирует его РИА "Новости".

Трудно спорить с тем, что наши желания заставляют нас расти над собой, самосовершенствоваться. Однако в определенный момент погоня за жар-птицей оборачивается против нас и рождает внутри злобу, ненависть, неудовлетворенность и другие негативные эмоции, которые разрушают человека изнутри. Даже ученые подтверждают – гнев губит иммунитет. 

Далай-Лама считает, что секрет счастья заключается в том, чтобы обуздать свои желания и освободить свой разум от их гнета.

"Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум", – добавил буддийский лидер.

Он также призвал людей проявлять больше альтруизма и сострадания, так как они лежат в основе человеческой природы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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