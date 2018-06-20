Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва расплавится от жары

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Жителей и гостей столицы предупредили о сильном солнцепеке

Погода подготовила теплый прием гостям мундиаля: в пятницу, 22 июня, в столице столбики термометров местами покажут до 30 градусов.

В Московской области воздух прогреется до 25 – 30 градусов, ветер будет дуть юго-западный и южный, 5-10 м/с, порывами до 12-17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.

В субботу, 23 июня, жара не отступит. Даже кратковременный дождь с грозой не принесет в город прохладу: в Москве будет 30 – 32, по области – 27 – 32 градуса тепла. В воскресенье, 24 июня, станет немного прохладнее -  в столице будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем ожидается 20 – 25 градусов, ветер будет дуть юго-западный. Такая же погода сохранится в понедельник. Атмосферное давление останется в пределах нормы.

Врачи призывают москвичей быть внимательными к своему здоровью: пить побольше воды, долго не находиться на солнцепеке.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Референдум по НАТО обрадует Донбасс

Киеву объяснили, чем грозит членство в альянсе

Меркель уйдет из политики

Миграционный вопрос может поставить крест на политической карьере самой влиятельной женщины в мире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей