Москва расплавится от жары

Жителей и гостей столицы предупредили о сильном солнцепеке

Погода подготовила теплый прием гостям мундиаля: в пятницу, 22 июня, в столице столбики термометров местами покажут до 30 градусов.

В Московской области воздух прогреется до 25 – 30 градусов, ветер будет дуть юго-западный и южный, 5-10 м/с, порывами до 12-17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.

В субботу, 23 июня, жара не отступит. Даже кратковременный дождь с грозой не принесет в город прохладу: в Москве будет 30 – 32, по области – 27 – 32 градуса тепла. В воскресенье, 24 июня, станет немного прохладнее - в столице будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем ожидается 20 – 25 градусов, ветер будет дуть юго-западный. Такая же погода сохранится в понедельник. Атмосферное давление останется в пределах нормы.

Врачи призывают москвичей быть внимательными к своему здоровью: пить побольше воды, долго не находиться на солнцепеке.



