Мимо МКС пролетел телевизор пришельцев
Стиральная машина, чемодан или бабушкин сундук – пользователи Сети гадают, что за предмет снял российский космонавт Олег Артемьев, выложивший в Instagram видеоролик, запечатлевший нечто, проплывающее в космосе мимо иллюминатора.
118-й космонавт РФ развеял все домыслы, рассказав, что это спутник, пролетающий "мимо нашего космического дома".
Комментаторы даже несколько обиделись на то, что спутник имеет такой непрезентабельный вид. "У меня когнитивный диссонанс! Тратятся десятки миллионов на разработку и запуск спутников, а в итоге по орбите летает не то коробка, от телевизора, то ли просто мусор", – пишет один из них.
"Действительно, первое что на ум приходит: ТЕЛЕВИЗОР", - добавляют другие и выдвигают версию, что, если "закосил под телек... Значит шпион".
Пользователь sampo8981 не поверил космонавту, ехидно предположив, что "На МКС новую плазму привезли выкинули телевизор старый, а нам говорят это".
В Сети спутник сравнивают со стиральной машиной, системным блоком компьютера и даже патефоном. Но большая часть комментаторов сошлась во мнении, что он похож на чемодан или старый сундук.
"Да это бабушкин сундук! Я его помню!", – обрадовался kamalrus2018, а emmanuilvekselberg назвал предмет старинным чемоданом, заинтересовавшись реальными размерами.
Вместе с Олегом Артемьевым на космической станции находятся космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон, Александер Герст, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Порошенко пробился на линию Путина
Главы двух стран обсудили Донбасс и заключенных
Южная и Северная Кореи сплотились вокруг России
На Корейском полуострове заговорили о дружбе
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
НЛО
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина