Мимо МКС пролетел телевизор пришельцев

Кадры со странным объектом опубликовал российский космонавт

Стиральная машина, чемодан или бабушкин сундук – пользователи Сети гадают, что за предмет снял российский космонавт Олег Артемьев, выложивший в Instagram видеоролик, запечатлевший нечто, проплывающее в космосе мимо иллюминатора.

118-й космонавт РФ развеял все домыслы, рассказав, что это спутник, пролетающий "мимо нашего космического дома".

Комментаторы даже несколько обиделись на то, что спутник имеет такой непрезентабельный вид. "У меня когнитивный диссонанс! Тратятся десятки миллионов на разработку и запуск спутников, а в итоге по орбите летает не то коробка, от телевизора, то ли просто мусор", – пишет один из них.

"Действительно, первое что на ум приходит: ТЕЛЕВИЗОР", - добавляют другие и выдвигают версию, что, если "закосил под телек... Значит шпион".

Пользователь sampo8981 не поверил космонавту, ехидно предположив, что "На МКС новую плазму привезли выкинули телевизор старый, а нам говорят это".

В Сети спутник сравнивают со стиральной машиной, системным блоком компьютера и даже патефоном. Но большая часть комментаторов сошлась во мнении, что он похож на чемодан или старый сундук.

"Да это бабушкин сундук! Я его помню!", – обрадовался kamalrus2018, а emmanuilvekselberg назвал предмет старинным чемоданом, заинтересовавшись реальными размерами.

Вместе с Олегом Артемьевым на космической станции находятся космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон, Александер Герст, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.