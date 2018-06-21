Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мимо МКС пролетел телевизор пришельцев

Фото: pixabay.com
Кадры со странным объектом опубликовал российский космонавт

Стиральная машина, чемодан или бабушкин сундук – пользователи Сети гадают, что за предмет снял российский космонавт Олег Артемьев, выложивший в Instagram видеоролик, запечатлевший нечто, проплывающее в космосе мимо иллюминатора.

118-й космонавт РФ развеял все домыслы, рассказав, что это спутник, пролетающий "мимо нашего космического дома".

Комментаторы даже несколько обиделись на то, что спутник имеет такой непрезентабельный вид. "У меня когнитивный диссонанс! Тратятся десятки миллионов на разработку и запуск спутников, а в итоге по орбите летает не то коробка, от телевизора, то ли просто мусор", – пишет один из них.

"Действительно, первое что на ум приходит: ТЕЛЕВИЗОР", - добавляют другие и выдвигают версию, что, если "закосил под телек... Значит шпион".

Пользователь sampo8981 не поверил космонавту, ехидно предположив, что "На МКС новую плазму привезли выкинули телевизор старый, а нам говорят это".

В Сети спутник сравнивают со стиральной машиной, системным блоком компьютера и даже патефоном. Но большая часть комментаторов сошлась во мнении, что он похож на чемодан или старый сундук.

"Да это бабушкин сундук! Я его помню!", – обрадовался kamalrus2018, а emmanuilvekselberg назвал предмет старинным чемоданом, заинтересовавшись реальными размерами.

Вместе с Олегом Артемьевым на космической станции находятся космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон, Александер Герст, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко пробился на линию Путина

Главы двух стран обсудили Донбасс и заключенных

Южная и Северная Кореи сплотились вокруг России

На Корейском полуострове заговорили о дружбе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей