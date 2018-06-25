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Познер объяснил агрессивность россиян

Владимир Познер. Фото: Владимир Барабанов/ТАСС
Тележурналист считает, что страна стоит на распутье

Жестокость соотечественников кроется в переходном периоде, который сейчас переживает страна, уверен классик российского ТВ. Впрочем, по мнению Владимира Познера, агрессивность вырывается наружу у любой нации в переломные моменты, которые свойственны каждому государству. 

"Многие не понимают, куда страна идёт. Общество разделено в своих взглядах: как надо идти дальше", – пояснил известный интервьюер радиостанции "Говорит Москва".

Познер подчеркнул, что разделяет взгляды Людмилы Улицкой, но не до конца. К примеру, он опроверг "теорию" российской писательницы о том, что Россия продвигается "поперёк цивилизационному процессу". По мнению тележурналиста, страна оживает после советского прошлого.

"Как раз нет: она идёт по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно не цивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния", - отметил Познер.

Накануне, 24 июня, Людмила Улицкая в беседе с пророчащим крах Крымскому мосту и ЧМ-2018 украинским журналистом Дмитрием Гордоном утверждала, что Россия нескоро догонит Европу. Первой необходимо минимум полтора столетия, чтобы достичь уровня последней. Тогда же мастер слова заявила о поперечном движении, о котором речь шла выше. По мнению Улицкой, в стране нужно усердно работать над образованием и культурой, бороться с агрессией и не впадать в отчаяние. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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