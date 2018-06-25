В США изобрели треугольное колесо

Пентагон продемонстрировал военные новинки

В рамках программы GXV-T специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило несколько инновационных проектов, в число которых вошло колесо-трансформер. Оно меняет треугольную форму на круглую. Об этом говорится на сайте ведомства.

Новинка представляет собой моторное колесо с электроприводом. При этом его можно встроить в любой вид бронетехники – сообщают эксперты.

Улучшение мобильности, безопасности и скорости – главные цели разработки. Благодаря трансформации, изобретение проходит в труднодоступных местах.

"DARPA в восторге от прогресса, которого мы достигли к настоящему времени в программе GXV-T, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с организацией. Мы хотим, чтобы эти технологии стали наземным транспортом будущего.", – сказал майор Амбер Уокер.