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В США изобрели треугольное колесо

Кадр youtube.com
Пентагон продемонстрировал военные новинки

В рамках программы GXV-T специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило несколько инновационных проектов, в число которых вошло колесо-трансформер. Оно меняет треугольную форму на круглую. Об этом говорится на сайте ведомства.

Новинка представляет собой моторное колесо с электроприводом. При этом его можно встроить в любой вид бронетехники – сообщают эксперты.

Улучшение мобильности, безопасности и скорости – главные цели разработки. Благодаря трансформации, изобретение проходит в труднодоступных местах.

"DARPA в восторге от прогресса, которого мы достигли к настоящему времени в программе GXV-T, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с организацией. Мы хотим, чтобы эти технологии стали наземным транспортом будущего.", – сказал майор Амбер Уокер.

Евгения КАРПУНИНА
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