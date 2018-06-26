Зубная паста способствует ожирению

Ученые составили список опасных предметов, которые увеличивают вес

Мебель, косметика и туалетные принадлежности вызывает избыточную полноту у людей. Об этом заявили американские ученые.

В каждом доме содержатся определенные химикаты, которые вызывают ожирение. Эти химические элементы находятся в привычных человеку вещах. На шоу Australian Today диетолог Брюс Блумберг составил список неожиданных предметов домашнего обихода.

"Из-за большого содержания скрытых химических элементов в пластиковых бутылках, зубной пасте, фруктах, овощах и антипригарной посуде нарушается гормональная система организма, что приводит к повышению веса" – отметил эксперт.

Ранее японские ученые выявили связь между скоростью приема пищи и появлением лишних килограммов. Проведя исследования, исследователи пришли к выводу, что люди, страдающие ожирением, едят намного быстрее.