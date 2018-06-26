Гибель пчел оставила без меда целый континент

Миру грозит глобальная экологическая катастрофа

К 2035 г. на планете может совершенно не остаться пчел. С таким пугающим предупреждением выступил Союз органического земледелия.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики", в США уже погибло 80% домашних ульев и до 90% диких пчел. В России популяция пчел за последнее десятилетие уменьшилась на 40%. В Китае пчелы исчезли практически полностью, поэтому фермеры вынуждены опылять растения вручную – в пору цветения рабочие дважды в день специальным образом обходят поля.

Скоро так придется поступать всем, прогнозируют ученые. Поскольку именно благодаря пчелам плодоносят яблони, растут томаты, появляются зерна кофе.

Исчезновение пчел признали проблемой уже на уровне ООН. В этом году 20 мая впервые отмечался Всемирный день пчел: так Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) решила привлечь внимание к грядущему глобальному экологическому бедствию.

Но мало знать о проблеме, надо ее решать. Эксперты ФАО выпустили Международный кодекс поведения в области использования пестицидов, но общественное сознание пока не готово полностью отказаться от ядов, убивающих вредителей на полях и сорняки. Запрет же одного-двух препаратов ситуацию не исправит. Между тем еще немного, и будет поздно.

По мнению директора Института органического сельского хозяйства Ивана Гараева, необходимо комплексно снижать пестицидную нагрузку на почву, растения, всю экосистему. В России на это решились только в Белгородской области.

"В этом регионе хотят сократить внесение пестицидов на треть и внедрить биологические приемы повышения урожайности. Пока такое решение для России беспрецедентное. Между тем ежегодное сокращение внесения удобрений и химзащиты растений повлияет не только на увеличение популяции пчел, но и положительно скажется на здоровье людей", – приводит "Российская газета" мнение Гараева.