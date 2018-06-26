Ведущего Первого канала накажут за мат

Артем Шейнин оконфузился в прямом эфире

"Первый" оказался в центре скандала, в который втянул его сотрудник канала. Из-за проигрыша сборной России в последнем матче у Артема Шейнина сдали нервы, и он заматерился в прямом эфире.

В ток-шоу "Время покажет", где пару ему составляет Екатерина Стриженова, как раз обсуждалась игра наших футболистов со сборной Уругвая. Когда ведущий делился комментариями российских болельщиков, он выругался нецензурно. Вернее, не Шейнин, а его друг, которого первый цитировал дословно.

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"Товарищ мой один, он был в Волгограде по своим делам, пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира сразу повылазил весь наш ***", – такую фразу произнес телеведущий. Вместо звездочек – слово, созвучное с "дебилизм".

Высказывание телематерщинника прервало "ой", но было уже поздно. Все, что надо было, зрители уже услышали. После непродолжительного "пи" Шейнин продолжил свою речь как ни в чем не бывало.

Уже пять лет в СМИ запрещен неприкрытый мат. Использование откровенной ненормативной лексики карается законом. Нарушителю грозит штраф от 20 тысяч до 200 тысяч рублей.

"Подумал, что именно по причине возможности высказываться на эмоциях таким образом, я не смог бы работать комментатором", – подметил в Twitter интернет-пользователь.

Однако в эти рамки не вписываются передачи в прямом эфире. В законодательстве оговаривается: если мат невозможно предугадать, то данный форс-мажор не является нарушением СМИ. Правда, это касается гостей, а также дозвонившихся радиослушателей или телезрителей.

К слову, сетевого "комментатора" Васильева заинтересовали последствия инцидента на "первой кнопке". По информации пресс-службы канала, с Шейниным проведут разъяснительную беседу, передает "Интерфакс". Кроме того, телеведущего ожидает взыскание.