Любимые россиянами курорты назвали рассадниками заразы

Антибиотики уже не спасают от подстерегающих туристов инфекций

Современная фармацевтика бессильна. Несмотря на изобилие лекарств, прилавки аптек пополняются новыми антибиотиками. Однако их эффективность постоянно снижается и рискует приблизиться к нулю. Так что не за горами то время, когда планету начнут уничтожать новые эпидемии.

Со своими болячками приезжают мигранты, что провоцирует распространение инфекций. Рассадниками заразы являются популярные среди россиян курорты, в частности Египет и Таиланд. Однако самую серьезную опасность представляет Индия. Там туристов подстерегает множество болезней.

Однако отдыхающих даже не в последнюю очередь волнует вопрос инфекций, они на нее попросту закрывают глаза, рассказал основатель проекта Traveling Friends Олег Камнев. По его словам, при выборе тура операторы предоставляют информацию о вакцинации и памятку, где написано: "Мойте руки перед едой".

"Честно признаться, наших туристов на самом деле многое не волнует. Во время запрета, наложенного на туры в Египет, несмотря на удаленность курортов от Каира, люди все равно продолжают путешествовать. И такие популярные направления как Таиланд по осени и под новогодние праздники Индия пользуются огромным спросом, несмотря на то, что они большие "рассадники" инфекции", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik, добавив, что современных туристов интересует лишь цена путешествия и солнце над головой.

Специалисты меж тем предупреждают, что не только чистые руки, протертые стерильными салфетками, предотвратят непоправимое, но и вовремя сделанная прививка. Однако эпидемию эти процедуры не остановят. Вредоносные бактерии уже адаптировались к антибиотикам.

"Микробы гораздо эффективней, антибиотики сейчас все меньше действуют. А что они такое – это природой придумано, чтобы занять территорию. Микроб выделяет антибиотик, и рядом "чужой" не размножится. Но для "своих" это прекрасные условия для размножения. И, соответственно, если мы погубим одного микроба, то придут еще пять, что сейчас и происходит", - рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Единственный выход для человечества, считает он, – серьезно заняться повышением иммунитета.

"Ученые должны предусматривать такую ситуацию, что антибиотики когда-то закончатся, и нужно будет придумывать что-то еще. Мы, со своей стороны, считаем, что надо сосредоточиться на повышении защитных сил, мобилизации самого организма. Поскольку тогда он сможет справиться со всеми микробами", – уверен иммунолог.