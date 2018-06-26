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Любимые россиянами курорты назвали рассадниками заразы

Фото: pixabay.com
Антибиотики уже не спасают от подстерегающих туристов инфекций

Современная фармацевтика бессильна. Несмотря на изобилие лекарств, прилавки аптек пополняются новыми антибиотиками. Однако их эффективность постоянно снижается и рискует приблизиться к нулю. Так что не за горами то время, когда планету начнут уничтожать новые эпидемии.

Со своими болячками приезжают мигранты, что провоцирует распространение инфекций. Рассадниками заразы являются популярные среди россиян курорты, в частности Египет и Таиланд. Однако самую серьезную опасность представляет Индия. Там туристов подстерегает множество болезней.

Однако отдыхающих даже не в последнюю очередь волнует вопрос инфекций, они на нее попросту закрывают глаза, рассказал основатель проекта Traveling Friends Олег Камнев. По его словам, при выборе тура операторы предоставляют информацию о вакцинации и памятку, где написано: "Мойте руки перед едой".

"Честно признаться, наших туристов на самом деле многое не волнует. Во время запрета, наложенного на туры в Египет, несмотря на удаленность курортов от Каира, люди все равно продолжают путешествовать. И такие популярные направления как Таиланд по осени и под новогодние праздники Индия пользуются огромным спросом, несмотря на то, что они большие "рассадники" инфекции", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik, добавив, что современных туристов интересует лишь цена путешествия и солнце над головой.

Специалисты меж тем предупреждают, что не только чистые руки, протертые стерильными салфетками, предотвратят непоправимое, но и вовремя сделанная прививка. Однако эпидемию эти процедуры не остановят. Вредоносные бактерии уже адаптировались к антибиотикам.

"Микробы гораздо эффективней, антибиотики сейчас все меньше действуют. А что они такое – это природой придумано, чтобы занять территорию. Микроб выделяет антибиотик, и рядом "чужой" не размножится. Но для "своих" это прекрасные условия для размножения. И, соответственно, если мы погубим одного микроба, то придут еще пять, что сейчас и происходит", - рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Единственный выход для человечества, считает он, – серьезно заняться повышением иммунитета.

"Ученые должны предусматривать такую ситуацию, что антибиотики когда-то закончатся, и нужно будет придумывать что-то еще. Мы, со своей стороны, считаем, что надо сосредоточиться на повышении защитных сил, мобилизации самого организма. Поскольку тогда он сможет справиться со всеми микробами", – уверен иммунолог.

Оксана ПОДТУРКИНА
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