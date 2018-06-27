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Москву побьет градом

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Жителей столицы предупредили об аномалиях на выходных

В среду, 27 июня, воздух в Москве прогреется до 28 °С. Однако, сухая погода будет радовать москвичей только до конца недели. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на Фобос.

"В столичном регионе прогнозируется ухудшение погодных условий, произойдет это в выходные дни, когда к нам подойдет грозовой фронт. На смену жаре, а к концу рабочей недели мы прогнозируем повышение температуры до плюс 30 градусов, придут грозовые дожди, прохлада", отмечает специалист.

Так в субботу, 30 июня, дневная температура составит 25 °С, ночью столбики термометра опустятся до 20 °С и пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер юго-восточный 5-10 м/c, передает Гидрометцентр.

В воскресенье воздух прогреется до 26 °С, в течение дня также ожидаются осадки. Также эксперты не исключают выпадение града и усиление шквалистого ветра – передает Газета.ru.

Средняя температура до конца недели составит 29 °С. Порывы ветра достигнут 3– 8 м/c.


Евгения КАРПУНИНА
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