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Мара Багдасарян попала в страшное ДТП

Мара Багдасарян. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Скандально известная гонщица чудом осталась жива

Похоже, до горе-стритрейсерши дошло, что все, чем она занималась до сих пор, может плохо закончиться. Ведь недаром же попросила всех не нарушать правила дорожного движения.

Несколько часов назад Мара Багдасарян порассуждала в соцсети о жизни, которая, по ее словам, "никогда не знаешь, как обернется, особенно после ДТП". Бесконечными выяснениями, кто виноват, а кто прав, жизни людей не вернуть и ужас пережитого не забыть, написала она.

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Гонщица и сама попала в жуткую аварию. Машина, в которой она ехала на заднем сиденье, превратилась в груду железа.

Публикация от Mara Bagdasaryan (@049mara)

"До сих пор с трудом вспоминаю о том, как чудом осталась жива и оправилась после полученных серьезных травм", – отметила Мара. И обратилась к поклонникам с призывом.

Она заявила: "Соблюдая правила ПДД, вы сохраняете жизнь себе и своим близким. Помните об этом!". Сама же стритрейсерша "сейчас это все понимает".  

Накануне стало известно, что Багдасарян выставила на продажу свой Mercedes. Она хочет выручить за машину 7,5 млн рублей. Только подписчики ее страницы в соцсети предположили, что после такого вождения владелицы машина, скорее всего, потребует особого внимания.

Полина ДОРОЖКИНА
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