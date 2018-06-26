Скандально известная гонщица решилась на отчаянный шаг

Она сбывает с рук Mercedes-Benz. Об этом сама стритрейсерша сообщила в Instagram.

"Продаю срочно!" – написала она. А ниже разместила некоторые данные об автомобиле.

Из поста следует, что двухдверная иномарка S-класса выпущена в 2015 году. Пробег автомобиля составляет 47 тыс. километров. Мара хочет получить за машину 7,5 млн рублей.

Публикация от Mara Bagdasaryan (@049mara) 19 Май 2018 в 4:09 PDT

Решением одного из московских судов, заседание которого прошло в марте прошлого года, Багдасарян пожизненно лишена водительских прав. Такое решение принято по медицинским показаниям, согласно которым стритрейсерша не должна управлять автомобилем, поскольку страдает посттравматической эпилепсией с частыми припадками.

Однако и после запрета гонщицу не раз видели за рулем авто. В частности, в ночь на 31 марта ее остановили на Ленинградском проспекте в Москве.

Мара Багдасарян стала известна после громкого дела о гонках на Gelandewagen. Участников происшествия приговорили к общественным работам и административным арестам.

В отношении Багдасарян с ноября 2016 г. было рассмотрено более 70 административных протоколов об уклонении от исполнения административного наказания.