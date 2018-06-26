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Мара Багдасарян расстается с главным

Мара Багдасарян. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Скандально известная гонщица решилась на отчаянный шаг

Она сбывает с рук Mercedes-Benz. Об этом сама стритрейсерша сообщила в Instagram.

"Продаю срочно!" – написала она. А ниже разместила некоторые данные об автомобиле.

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Из поста следует, что двухдверная иномарка S-класса выпущена в 2015 году. Пробег автомобиля составляет 47 тыс. километров. Мара хочет получить за машину 7,5 млн рублей.

Публикация от Mara Bagdasaryan (@049mara)

Решением одного из московских судов, заседание которого прошло в марте прошлого года,  Багдасарян пожизненно лишена водительских прав. Такое решение принято по медицинским показаниям, согласно которым стритрейсерша не должна управлять автомобилем, поскольку страдает посттравматической эпилепсией с частыми припадками. 

Однако и после запрета гонщицу не раз видели за рулем авто. В частности, в ночь на 31 марта ее остановили на Ленинградском проспекте в Москве.

Мара Багдасарян стала известна после громкого дела о гонках на Gelandewagen. Участников происшествия приговорили к общественным работам и административным арестам.

В отношении Багдасарян с ноября 2016 г. было рассмотрено более 70 административных протоколов об уклонении от исполнения административного наказания. 

Полина ДОРОЖКИНА
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