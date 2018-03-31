Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем "Мерседеса"
Полицейские поймали Багдасарян в ночь на субботу на Ленинградском проспекте.
"31 марта около 03:00 сотрудниками полиции на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль "Мерседес", за рулем которого находилась женщина, не представившая водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами", – говорится в сообщении пресс-службе столичного главка МВД.
Источник "Интерфакса" уточнил, что задержанная – Мара Багдасарян.
В марте 2017 года Савеловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора о пожизненном лишении Багдасарян водительских прав из-за эпилепсии.
В июле того же года полицейские поймали стритрейсершу за рулем, в ее отношении составили три административных протокола.
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