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В России заработало ограничение на автомобили

Global Look Press
С 1 июля вступили поправки в ПДД

По новым Правилам дорожного движения машинам с загрязняющими двигателями запрещен въезд на территорию установленных зон. Закон был принят в июле прошлого года.

Мера действует в отношении авто с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2", такие как "Жигули" или "Лада Самара". Для них будут разработаны специальные дорожные знаки, которые будут информировать водителей о том, какого экологического класса транспорт имеет право на въезд в ту или иную зону. Знак будет называться "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств". 

При этом его будет всегда сопровождать другой знак, который уточняет экологический класс авто.

Ожидается, что особый экологический контроль будет действовать на въезде в наиболее загрязненные населенные пункты, пишет "КомерсантЪ".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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