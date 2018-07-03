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Интимную жизнь испортят смартфоны

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Tepass
Современные гаджеты устраивают самовольные рассылки фотографий владельца

Срочно почистить фотогалерею в памяти смартфона рекомендовали пользователям гаджетов Samsung. В противном случае им грозят серьезные проблемы. Как оказалось, разработчики где-то допустили прокол, и смартфоны стали отправлять снимки по контактам из телефонной книги.

При этом гаджет не требует подтверждения при отправке фото. Поэтому владелец не может отменить рассылку. Более того, он может даже не знать, кому и какое фото досталось. А ведь многие люди хранят в телефоне интимные снимки, не предназначенные для чужих глаз, отмечает "Газета.Ру".

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Проблема уже широко обсуждается на форумах по техподдержке гаджетов Samsung. Некоторые пользователи делятся печальными историями, как личные фото попадали клиентам и в результате страдал бизнес или как девушка таким образом узнала всю подноготную своего молодого человека.

Специалисты работают над устранением проблемы. "Мы в курсе сообщений о данном баге, и наша техподдержка уже занимается решением", - говорится в официальном комментарии Samsung. Но пока пользователи уязвимы. Единственное, что может их хоть как-то обезопасить – это удаление со смартфона всех материалов, которые могут скомпрометировать человека. 

Вера СВЕТЛОВА
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