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Участник известной команды Клуба веселых и находчивых Аслан Аборов умер на базе отдыха под Владикавказом. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.
После, директор театра КВН Сослан Плиев пояснил, что трагедия произошла в ночь на 4 июля, когда артист отдыхал вместе с супругой.
" Тело еще даже не доставили во Владикавказ", – цитирует его РИА ФАН.
О том, что могло стать причиной трагедии Плиев не сообщил.При этом другой источник сообщил ТАСС, что артист совершил суицид. Однако эту информацию опровергли работавшие на месте трагедии полицейские.
Аслан Аборов играл в КВН в составе команды "Пирамида", которой два раза доставался титул вице-чемпиона. Затем он стал участником команды "На характере", работал на телеканале"Осетия-Ирыстон".
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