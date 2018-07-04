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Раскрыты подробности загадочной смерти звезды КВН Аслана Аборова

Аслан Аборов. Фото:vk.com/kvnpiramida
По слухам, артист мог совершить суицид

Участник известной команды Клуба веселых и находчивых Аслан Аборов умер на базе отдыха под Владикавказом. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник. 

После,  директор театра КВН Сослан Плиев пояснил, что трагедия произошла в ночь на 4 июля, когда артист отдыхал вместе с супругой. 

" Тело еще даже не доставили во Владикавказ", – цитирует его РИА ФАН

О том, что могло стать причиной трагедии Плиев не сообщил.При этом другой источник сообщил ТАСС, что артист совершил суицид. Однако эту информацию опровергли работавшие на месте трагедии полицейские.

Аслан Аборов играл в КВН в составе команды "Пирамида", которой два раза доставался титул вице-чемпиона. Затем он стал участником команды "На характере", работал на телеканале"Осетия-Ирыстон".




Фоторепортаж
Звезд КВН преследует смерть
Светлана Пермякова. Фото: wikipedia.org Григорий Малыгин. Фото: GLOBAL LOOK press Аслан Аборов. Фото:vk.com/kvnpiramida
Алексей Лютиков. Кадр youtube.com Виктор Толкач. Кадр youtube.com Сергей Оборин и Анна Бажанова. Фото: instagram.com/sega56
Марина МОНРО
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