По слухам, артист мог совершить суицид

Участник известной команды Клуба веселых и находчивых Аслан Аборов умер на базе отдыха под Владикавказом. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

После, директор театра КВН Сослан Плиев пояснил, что трагедия произошла в ночь на 4 июля, когда артист отдыхал вместе с супругой.

" Тело еще даже не доставили во Владикавказ", – цитирует его РИА ФАН.

О том, что могло стать причиной трагедии Плиев не сообщил.При этом другой источник сообщил ТАСС, что артист совершил суицид. Однако эту информацию опровергли работавшие на месте трагедии полицейские.

Аслан Аборов играл в КВН в составе команды "Пирамида", которой два раза доставался титул вице-чемпиона. Затем он стал участником команды "На характере", работал на телеканале"Осетия-Ирыстон".











