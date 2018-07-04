Умерла звезда КВН

Артист внезапно скончался на базе отдыха под Владикавказом

Во Владикавказе в возрасте 33 лет скончался Аслан Алборов – участник команды КВН "Пирамида".

О гибели Алборова сообщил директор театра КВН Сослан Плиев. Причина смерти артиста неизвестна.

С 2004 по 2010 гг. Алборов выступал в высшей лиге КВН в составе команды "Пирамида", которая два раза становилась вице-чемпионом. Затем он перешел в команду "На характере". Алборов работал на местном телеканале "Осетия-Ирыстон".