Умерла звезда КВН

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Во Владикавказе в возрасте 33 лет скончался Аслан Алборов – участник команды КВН "Пирамида".
О гибели Алборова сообщил директор театра КВН Сослан Плиев. Причина смерти артиста неизвестна.
С 2004 по 2010 гг. Алборов выступал в высшей лиге КВН в составе команды "Пирамида", которая два раза становилась вице-чемпионом. Затем он перешел в команду "На характере". Алборов работал на местном телеканале "Осетия-Ирыстон".
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