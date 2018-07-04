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Умерла звезда КВН

Кадр youtube.com
Артист внезапно скончался на базе отдыха под Владикавказом

Во Владикавказе в возрасте 33 лет скончался Аслан Алборов – участник команды КВН "Пирамида".

О гибели Алборова сообщил директор театра КВН Сослан Плиев. Причина смерти артиста неизвестна.

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С 2004 по 2010 гг. Алборов выступал в высшей лиге КВН в составе команды "Пирамида", которая два раза становилась вице-чемпионом. Затем он перешел в команду "На характере". Алборов работал на местном телеканале "Осетия-Ирыстон".

Фоторепортаж
Звезд КВН преследует смерть
Светлана Пермякова. Фото: wikipedia.org Григорий Малыгин. Фото: GLOBAL LOOK press Аслан Аборов. Фото:vk.com/kvnpiramida
Алексей Лютиков. Кадр youtube.com Виктор Толкач. Кадр youtube.com Сергей Оборин и Анна Бажанова. Фото: instagram.com/sega56
Валентина МАЙОРОВА
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