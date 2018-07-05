Новый участок разгрузит столичные пробки

Запуск движения по отрезку Северо-Восточной хорды (СВХ) намечен на ближайшую осень, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Глава Стройкомплекса отметил, что новое дорожное полотно перераспределит транспортные потоки и разгрузит Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе.

От автомобильных пробок также избавятся Большая Академическая улица и вся северная часть МКАДа. Снижение нагрузки в свою очередь улучшит условия движения транспорта на дорогах районов Головинский, Коптево и Тимирязевский.

"На этом участке хорды откроется движение по четырем эстакадам, трем съездам и мосту через реку Лихоборка. Общая протяженность новых дорог составит около 10,7 км", – поделился Хуснуллин.

Данный участок магистрали уже имеет путепровод через соединительную ветку железной дороги, очистные сооружения и подземный пешеходный переход.

СВХ берет начало от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги. Хорда пройдет вдоль Московского центрального кольца и продлится до новой развязки на МКАД на пересечении с трассой Вешняки-Люберцы.

Магистраль фактически соединит основные дороги северо-восточной части города. Трасса "закольцует" сразу пять автомобильных полотен: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.​