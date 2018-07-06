Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Реконструкция развязки МКАД с ул.Генерала Дорохова начнется осенью

Фото: stroi.mos.ru
Въезд в город на западе столицы станет удобнее

Проект реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова уже готов. Работы стартуют уже в третьем квартале текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Документация направлена на согласование и экспертизу. Мы планируем осенью уже приступить к строительным работам", – уточнил он.

По теме

Известно, что при модернизации развязки будет проложено 5,7 км дорог. На съезде с ул.Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД появится эстакада. На левоповоротном съезде с Торговой улицы на внутреннюю сторону кольцевой построят тоннель.

В целом, за последние 7 лет в городе реконструировали 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. Однако только этим работы на МКАД не ограничатся: "Планируем создание дублеров на отдельных участках, новых удобных съездов, а также реконструируем еще несколько развязок", – сообщил глава Стройкомплекса.

В начале недели мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции трассу, соединяющую Киевское и Калужское шоссе.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Доллару предсказали сумасшедший рост

К осени американская валюта дорастет до 70 рублей

Не прогнулся: Крымский мост побил новый рекорд

Доказательства проблем с переправой через Керченский пролив проверили в действии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей