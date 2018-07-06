Реконструкция развязки МКАД с ул.Генерала Дорохова начнется осенью

Въезд в город на западе столицы станет удобнее

Проект реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова уже готов. Работы стартуют уже в третьем квартале текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Документация направлена на согласование и экспертизу. Мы планируем осенью уже приступить к строительным работам", – уточнил он.

Известно, что при модернизации развязки будет проложено 5,7 км дорог. На съезде с ул.Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД появится эстакада. На левоповоротном съезде с Торговой улицы на внутреннюю сторону кольцевой построят тоннель.

В целом, за последние 7 лет в городе реконструировали 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. Однако только этим работы на МКАД не ограничатся: "Планируем создание дублеров на отдельных участках, новых удобных съездов, а также реконструируем еще несколько развязок", – сообщил глава Стройкомплекса.

В начале недели мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции трассу, соединяющую Киевское и Калужское шоссе.