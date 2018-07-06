Эксперты мирового уровня соберутся на "Урбанфоруме" в Москве

Лучших архитекторов и градостроителей ждут в парке "Зарядье"

"Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" – этой теме посвящен Московский урбанистический форум, который пройдет 17-22 июля 2018 г. в парке "Зарядье".​ Принять участие в нем изъявили более 300 ведущих архитекторов современности, мэров крупнейших городов других представителей урбанистической сферы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"В этом году форум, пожалуй, самый представительный за все 8 лет. Фактически будут представлены все ключевые направления современной урбанистической мысли, причем их передовыми носителями", – отметил Хуснуллин в интервью газете "Вечерняя Москва".

Так, ожидаются выступления нигерийского архитектора Кунле Адейеми, историка архитектуры Владимира Паперного, автора теории креативного класса Ричарда Флорида, основателя BlaBlaCar Фредерика Мазеллы, автора книги "Стресс в большом городе" Мазды Адли и др.

Отечественные специалисты, безусловно, поделятся своим видением развития мегаполиса. "Мы хотим показать, что развитие транспортной инфраструктуры является главным драйвером создания мегаполиса будущего – с привлекательными общественными пространствами в пешей доступности от скоростного общественного транспорта, с комплексной жилой застройкой, с новыми "умными" домами, пешеходными зонами, широкими тротуарами, зелеными скверами и парками", – поделился Хуснуллин.

Уникальной будет и организация экспозиции в рамках форума. Она разместится в концертном зале "Зарядье". По словам главы Стройкомплекса, для гармоничной интеграции в пространство устроители предпочли отказаться от традиционной застройки в пользу smart-решения музейного типа. Гости "Урбанфорума" будут поражены.