Акинфеева увековечили в граффити

В Подмосковье появился портрет героя матча с Испанией на ЧМ-2018

В Химках местная управляющая компания привлекла художника-граффитиста Дмитрия Брагина для того, чтобы отдать должное вратарю сборной России по футболу Игорю Акинфееву, который помог команде в завоевать путевку в четвертьфинал Чемпионата мира.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", портрет Акинфеева появился в одном из подъездов жилого дома. На нем футболист запетлен в позе отбивающего ногой в падении мяч.