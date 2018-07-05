Акинфеева увековечили в граффити

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В Химках местная управляющая компания привлекла художника-граффитиста Дмитрия Брагина для того, чтобы отдать должное вратарю сборной России по футболу Игорю Акинфееву, который помог команде в завоевать путевку в четвертьфинал Чемпионата мира.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", портрет Акинфеева появился в одном из подъездов жилого дома. На нем футболист запетлен в позе отбивающего ногой в падении мяч.
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