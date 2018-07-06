Названа мистическая причина гибели туристов на Эвересте

По склонам высочайшей вершины мира бродят духи погибших людей

Максут Жумаев, альпинист из Казахстана, покоривший все восьмитысячники Земли, рассказал Forbes.kz об экстремальном опыте восхождения на Эверест.

"Там.. каждый год гибнут люди… Вообще, мы стараемся не смотреть на такие вещи... Не нужно тревожить их души. В мае, в момент моей предыдущей экспедиции, когда я поднимался на вершину, в полумгле я видел их призраки, души", – признался Жумаев.

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Он подчеркнул, что говорит совершенно серьезно. "Это погибшие люди, которые еще сами не знают, что их уже нет...Как бы правильно сказать… Они пока еще не обрели покой. И лишний раз их лучше не тревожить", – объяснил альпинист.

Жумаев добавил, что покорителям Эвереста приходится сталкиваться и с материальными свидетельствами когда-то случившихся трагедий. Так, один раз он увидел в расщелине что-то необычное, начал тянуть и выяснилось, что это чья-то нога. "Горы забирают людей, и мы не в праве на них гневаться за это", – философски подытожил альпинист.

Сейчас на склонах Эвереста лежат непогребенными более трехсот оледеневших трупов скалолазов. Снять с горы их очень сложно, и циничные покорители горной вершины отмечают по ним пройденные этапы восхождения. Есть, например, отметка высоты которая называется "зеленые ботинки" – в них лежит замерзший индийский альпинист.

Гора Джомолунгма (другое название Эвереста) окутана легендами. Говорят, что в 2004 году альпинист Шерп П. Дорже после трудного восхождения увидел, что к нему приближаются около десяти призрачных человеческих силуэтов. Тени молили о тепле и еде и тянули к альпинисту прозрачные руки. Эту историю он рассказал журналистам, после этого сам президент Непальской организации альпинистов Анг Церинг заявил, что это были души погибших альпинистов, которые не обретут покоя, пока их не похоронят должным образом. Сейчас при каждом восхождении непальцы совершают обряд успокоения душ погибших альпинистов: жгут ветви можжевельника, разбрасывают рис и читают молитвы. Считается, что этот ритуал помогает мертвым – дает им тепло и утоляет голод.



