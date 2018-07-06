Умер известный писатель

Российский публицист ушел из жизни вдали от Родины

Российский поэт, прозаик и эссеист Олег Юрьев скончался в Германии в возрасте 58 лет. О кончине писателя рассказал в Facebook его друг поэт Валерий Шубинский.

Причины его смерти пока остаются неизвестны, сообщает "Петербургский дневник". Юрьев родился 28 июля 1959 года, начал писать стихи с 1970-х годов, в 80-е попробовал себя в прозе и драматургии.

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Произведения Юрьева публиковались в журналах "Знамя", "Сумерки", "Волга", "Урал", "Звезда" и многих других. В 1991 году писатель переехал в Германию, несколько недель тому назад вышла его третья книга эссе.