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Неработающим пенсионерам грозит опасность

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Депрессия и алкоголизм подстерегают россиян после ухода с работы

Российские геронтологи считают, что выход на пенсию развивает у мужчин склонность к употреблению алкоголя. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, подчеркнувшая, что у тех, кто продолжает трудиться, такой закономерности не выявлено.

Основываясь на данных исследования, проведённого специалистами Российского геронтологического научно-клинического центра среди женщин 55–64 лет и мужчин 60–64 лет, Ткачева сообщила, что "у неработающих мужчин употребление алкоголя выше почти в три раза и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии". Выходящие на пенсию женщины, также в два раза чаще находятся в состоянии подавленности и теряют когнитивные функции, пишет РИА "Новости".

По утверждению гериатра, "работа оказалась единственным защитным фактором, снижающим риск депрессии на 55 процентов".

Слова Ткачевой прокомментировал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, рассказавший, что люди пожилого возраста действительно нередко злоупотребляют алкоголем.

Однако, он уверен, что "имеется в виду именно злоупотребление алкоголем, а не алкоголизм", сообщает РБК.

По его мнению, это связано в большей мере с "социальным сиротством", при котором пенсионеры пребывают в депрессии и зачастую испытывают чувство одиночества и невостребованности. С помощью алкоголя, снотворного и транквилизаторов такие люди пытаются "лечиться".

Брюн подчеркнул, что в целом точкой отсчета следует считать средний возраст, так как уже в 35–40 лет люди "начинают задумываться о том, что лучшие годы прошли, и возникает ощущение законченности".

"Происходит программирование на смерть, на самоуничтожение, эта проблема существует во всем мире", – заключил он.

Правительство планирует повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Реализация программы начнется в 2019 году.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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