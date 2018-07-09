Крылатское и Кунцево соединит новая магистраль
Сегодня, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл эстакаду Северо-Западной хорды (СЗХ) от улицы Боженко до Горбунова и Толбухина, которые были реконструированы вместе с улицами Крылатская и Кубинка. В результате капремонта построены два подземных и три надземных пешеходных перехода, похвалился заместитель столичного градоначальника Марат Хуснуллин.
"Это позволило убрать ряд светофоров на хорде, тем самым ускорив движение по улицам, а также обеспечить безопасность пешеходов", – поделился заммэра.
Он также отметил, что после запуска двойной эстакады на участке хорды от Рублевского до Можайского шоссе разгрузятся прилегающие улицы. Кроме того, можно будет напрямую добраться из Крылатского в Кунцево и обратно.
"Запуск этого участка позволит улучшить транспортную ситуацию на западе города, а также обеспечить транспортную связь между двумя крупными жилыми районами – Крылатское и Кунцево", – пояснил глава Стройкомплекса.
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