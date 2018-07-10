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Северо-Западная хорда возьмет на себя часть нагрузки крупных магистралей

Фото: stroi.mos.ru
Движение по многим городским шоссе значительно ускорится

Начало автомобильного движения по Северо-Западной хорде заметно ослабит нагрузку на Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. В этом убежден заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Новая скоростная трасса соединит крупные вылетные магистрали, – напомнил он. – Ее открытие позволит снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей примерно на 15%", – указал Хуснуллин.

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Это даст москвичам и гостям столицы возможность не только свободнее передвигаться по трассам, но и сократит время при поездках в соседние районы. Так, добраться из  Западного в Северо-Западный округ или, к примеру, из Северного в Северо-Восточный можно будет примерно на 10% быстрее, чем сейчас.

Фото: stroi.mos.ru

По словам Хуснуллина, общая протяженность Северо-Западной хорды от Сколковского до Ярославского шоссе составит 83 км. До запуска движения на новой магистрали будут построены два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.

Фото: stroi.mos.ru

Накануне мэр города Сергей Собянин открыл движение на эстакаде с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина. Таким образом формирование дорожной сети Северо-Западной хорды практически завершено.

Фото: stroi.mos.ru

Николай ВИКТОРОВ
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