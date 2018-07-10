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Коридоры Госдумы превратились в "Мою улицу"

Сергей Собянин и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Выставка посвящена преображению Москвы

Вернисаж в честь одноименной программы по благоустройству столицы заработал в здании нижней палаты парламента, что на Охотном ряду. Выставку "Моя улица" "по-хозяйски" открыл думский спикер Вячеслав Володин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Динамичное развитие города – результат плодотворной работы столичного градоначальника и его команды, благодаря которой Первопрестольная процветает, отметил председатель ГД.

"То, что мы сейчас можем на выставке видеть, сделано за прошедшие четыре года", – цитируют Володина "Дни.ру".

Он поблагодарил почетного думского гостя за преображение столицы и напомнил, что парламентарии также потрудились, чтобы задуманные проекты радовали москвичей и гостей города. Речь идет о принятых законах и формировании бюджета.

"Мы гордимся своей столицей и высказываем слова благодарности нашему мэру", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Фото: duma.gov.ru

Программа благоустройства Белокаменной стартовала в 2014 году. За это время столица превратилась в современный и удобный город. Результат многолетней работы отражен в экспозиции.

Фото: duma.gov.ru

Отметим, за первый год реализации программы "Моя улица" приведено в порядок 40 объектов протяженностью более ста километров. В 2016-м власти занялись благоустройством почти 60 улиц. Было благоустроено порядка 50 парков и 14 рекреационных зон.

Фото: duma.gov.ru

В прошлогоднюю смету вошло более ста адресов. На сегодняшний момент внимание столичного правительства сосредоточено на спальных районах Москвы.

Оксана ПОДТУРКИНА
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