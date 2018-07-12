В столичном регионе построят сотни километров железных дорог

На развитие рельсовых путей отвели меньше пяти лет

Шесть новых станций возведут в Московской области к 2023. Столичные власти намерены удлинить железную дорогу в регионе на 263 километра. О грандиозных планах рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Сегодня развитию железнодорожного транспорта в Москве и всем столичном регионе уделяется очень большое внимание. Важно в ближайшие годы сделать этот вид транспорта более доступным и комфортным", – пояснил глава Стройкомплекса.

Он также напомнил, что за минувшие семь лет, начиная с 2010 года, протяженность рельсовых дорог на радиальных направлениях прибавила 45 километров. В том числе запущен участок "Москва-Крюково" Октябрьского направления.

"Теперь жителям Зеленограда стало намного легче добираться в центральную часть города", – подчеркнул заместитель столичного градоначальника.

А его начальник, мэр Сергей Собянин, во вторник, 10 июля, обсудил вопросы комплексного развития Московского транспортного узла до 2023 г. Также на совещании, в котором принимали участие министр транспорта Евгений Дитрих и гендиректор "РЖД" Олег Белозеров, речь шла о перспективном железнодорожном строительстве, вплоть до 2027 г. В частности, был рассмотрен проект Московских центральных диаметров (МЦД).

"Создается проект МЦД, в результате реализации которого протяженность линий метро и железной дороги в Москве и ближнем Подмосковье составит около тысячи километров, то есть она увеличится практически в три раза по сравнению с системой метрополитена, которая была в 2010 году", – пообещал Собянин.