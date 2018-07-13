Станция "Беломорская" откроется в 2018 году

Метростроевцы справились с трудным проектом

К концу года на "зеленой" ветке столичной подземки откроется новая станция "Беломорская". Она расположится на севере города между "Речным вокзалом" и "Ховрино" и примет первых пассажиров уже в декабре 2018 г., сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что реализовать проект оказалось довольно сложно: станцию надо было "встроить" в уже действующую Замоскворецкую линию метро, в тоннель, где налажено движение. Метрополитен выделил строителям всего по два часа работы в ночное время. Несмотря на это, глава Стройкомплекса уверен, что станция будет запущена в срок.



Сейчас на "Беломорской" уже идет архитектурная отделка. По замыслу авторов проекта, в интерьере найдут отражение узнаваемые достопримечательности Карелии: Беломорск, Кижи, Соловецкий монастырь.

Облику будущих станций власти города вообще уделяют повышенное внимание. "Мы стараемся проводить конкурсы на знаковые, узловые станции. Сейчас готовим ряд технических заданий. Порядка десяти конкурсов в ближайшие полгода планируем провести", – приводят Dni.ru слова Хуснуллина.

Напомним, в начале весны были объявлены победители открытого международного конкурса по дизайну двух станций Большой кольцевой линии. Решено, что "Кленовый бульвар" оформят согласно предложению архитектурной мастерской Archslon, "Нагатинский затон" – в соответствии с идеями бюро Za bor.

Определяются власти города и с судьбой монорельса. Сейчас он является связующим звеном между Серпуховской и Калужско-Рижской линиями метро на севере Москвы. По новому плану, монорельс могут интегрировать в действующую трамвайную сеть.

"У нас есть несколько вариантов развития. Один из них – сделать полноценный трамвай-монорельс. Мы сейчас считаем, возможно ли это, позволяет ли реконструкция. Это очень важная связка между двумя линиями метро, ее надо сохранить ", – подчеркнул глава Стройкомплекса.