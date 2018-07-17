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По строительству дорог Москва вышла на первое место в мире

Фото: stroi.mos.ru
Марат Хуснуллин рассказал о преобразованиях столицы

Преображение Первопрестольной вызвало однозначную реакцию одобрения общественности. Москвичи довольны преобразованиями, хотя стройка – это всегда определенное беспокойство, считает заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Он же отметил, что по темпам строительства транспортной инфраструктуры столица впереди планеты всей. В числе лидеров Москва и по приросту недвижимости.

По всем этим показателям Белокаменная стоит в одном ряду с такими мегаполисами, как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Берлин.

В первой тройке столица по окружению социальной инфраструктурой: больницами, школами, детскими садами. Единственное, чего пока не достает, – это локальных спортивных центров.

"Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение проработать вопросы расширения спортивной инфраструктуры", – сообщил глава Стройкомплекса на пресс-конференции в рамках Moscow Urban Forum 2018 "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", который в эти дни проходит в парке "Зарядье".

Марат Хуснуллин. Фото: vk.com/mosurbanforum

К слову, больших спорткомплексов в Москве предостаточно, в том числе благодаря прошедшему в России чемпионату мира по футболу.

"Все построенное в Москве никто никуда не унесет. Это реальные материальные активы, которые останутся в городе… Я считаю, что это не те вложения, которые пропадут", – заявил Хуснуллин в ответ на вопрос, какое будущее ждет построенную к ЧМ-2018 инфраструктуру.

Все, что нажито непосильным трудом к мундиалю, будет использовано по назначению, заверил заммэра. Это 3 станции метро: "Спартак", Лужники и ЦСК, – одноименные спорткомплексы, 48 гостиниц, 11 ДЮСШ и другие объекты.  

"У меня у самого появилось желание вернуться к футболу. Настолько это на меня повлияло", - поделился с журналистами заместитель столичного градоначальника.

После ЧМ-2018 к услугам москвичей и гостей столицы останутся 46 объектов комплекса "Лужники". Здесь спортсмены и приверженцы ЗОЖ смогут заниматься плавательными видами спорта, гимнастикой, боксом и другими видами спорта. Ожидается, что порядка 5 млн человек сюда придут, чтобы тренироваться. А в здоровом теле, как известно, – здоровых дух.

Фото: stroi.mos.ru

Хуснуллин подчеркнул, что футбольное первенство привлекло в Москву великое множество туристов, которые захотели вернуться сюда вновь.

Всем опытом готовы поделиться с Катаром, где пройдет следующих ЧМ, сказал заммэра.

Фото: stroi.mos.ru

Не только спортобъектами славится столица. "У нас нет предела совершенства по интеграции железных дорог. Мы будем продолжать интеграцию метро, автомобильных дорог", – пообещал глава Стройкомплекса, добавив, что к 2023 году будут завершены все "тяжелые автомобильные стройки".

Также будут построены новые жилые микрорайноны, большая работа идет по ЦКАДУ.

Фото: stroi.mos.ru

Самый главный вопрос, который замыкает на себе все, отметил Хуснуллин, – это возведение ТПУ. Совсем скоро, в ближайшем сентябре, транспортно-пересадочный узел заработает на станции "Саларьево".

Фото: stroi.mos.ru

"Куда пришли транспортные инвестиции, туда пришли и другие инвестиции", – считает заместитель мэра.

Фото: stroi.mos.ru

Столичные власти намерены к 2022 году "закрыть" строительство БКЛ. Будет также продлена Сокольническая ветка метро до "Коммунарки".

В Москве появится самый крупный ТПУ в Европе – станция "Рязанская". Она объединит железнодорожную платформу Карачарово, станцию МЦК "Нижегородская" и одноименную станцию подземки.

Фото: stroi.mos.ru

Трансформация столицы и других миллионников последнего десятилетия – главная тема Moscow Urban Forum 2018 "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", который открылся сегодня на площадке парка "Зарядье". 

В течение двух дней ведущие мировые эксперты самых разных сфер деятельности поделятся своим мнением относительно преображения больших городов. 

Гости форума услышат рассуждения урбанистов, экономистов, архитекторов, предпринимателей, чиновников и городских активистов, которые выскажутся о тенденциях развития мировых мегаполисов. 
От слов эксперты перейдут к делу – они выработают решения и подберут инструменты для конструирования будущего крупнейших глобальных городов. 

Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС

Кроме того, собравшиеся обсудят адаптацию пространственных решений и инфраструктуры к постоянно меняющимся экономическим, экологическим, технологическим, социальным и культурным требованиям.

Оксана ПОДТУРКИНА
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