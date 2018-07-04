Тоннель первого участка Кожуховской линии метро проложен

Проходка левого перегона длиной 1 км уже завершена

Первый тоннель "розовой" ветки столичного метрополитена построен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершили проходку левого перегонного тоннеля от станции "Косино" до "Улицы Дмитриевского". Первый участок Кожуховской линии #мосметро из четырех станций "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" планируем запустить до конца этого года", – написал градоначальник в Twitter.

"Кожуховская" – это рабочее название линии метрополитена. Поскольку оно совпадает с названием одной из уже работающих станций, власти города предложили москвичам придумать новое обозначение для "розовой" ветки, над станциями которой кипит работа. В частности, на "Улице Дмитриевского" полным ходом ведется архитектурная отделка, укладывается гранит, устраиваются вентиляционные каналы. Для маломобильных групп граждан предусмотрены лифты – два из трех уже смонтированы.

Согласно градостроительному плану, протяженность Кожуховской линии на юго-востоке Москвы составит 17,5 км. Станции в эксплуатацию введут в два этапа. Сначала, как сказал мэр, "поедет" участок от "Некрасовки" до "Косино". Затем откроют участок от "Косино" до "Нижегородской". Столь быстрые темпы – не проблема для столичных строителей.

"Метростроение – один из приоритетов нашей деятельности, – подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. – За последние годы жители около 30 районов города получили новые станции в шаговой доступности, и мы не намерены снижать темпов", – подчеркнул он.

По словам главы Стройкомплекса, сейчас в проходке тоннелей метро в Москве задействовано 24 "щита". Всего же у города имеется 33 механизированных проходческих комплекса. Это позволит в ближайшие три года построить около 50 новых станций метро, что значительно повысит транспортную доступность города.

В частности, Кожуховская линия доведет метро до шаговой доступности для 800 тыс. жителей Нижегородского района столицы, Рязанского, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского и городского поселения Люберцы Московской области, сообщил заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев. Он подчеркнул, что все новые станции первого участка Кожуховской линии будут являться транспортно-пересадочными узлами, где пассажиры смогут комфортно пересаживаться с личного транспорта на общественный: там будут устроены перехватывающие парковки, подземные пешеходные переходы, торговые объекты.