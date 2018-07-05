"Салатовая" линия станет длиннее на несколько станций

Новые станции на Люблинско-Дмитровской линии метро будут готовы в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. "Салатовая" ветка продлится "вверх" от станции "Селигерская", уточнил он.

"Протяженность нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро составит около 3,7 км. На нем разместятся две станции – "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово". Строительство участка планируется завершить в 2022 году", – рассказал глава Стройкомплекса.

Станция "Улица 800-летия Москвы" расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. "Лианозово" окажется правее Дмитровского шоссе напротив Вагоноремонтной улицы.

Подрядчика на строительство этого участка московского метрополитена определяли на конкурсной основе. Им стала компания "Мосметрострой". Уже решено, что обе станции построят открытым способом, а перегоны проложат с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Позже "салатовую" ветку продлят еще как минимум на одну станцию – до поселка Северный.

В целом в ближайшие три года власти города планируют открыть около 50 станций метро. В частности, по словам мэра Сергея Собянина, Калининско-Солнцевская линия протянется до Внуково.