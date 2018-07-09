Жизнь бывших: Горюхин ушел из бизнеса Ротенбергов

Перспективы строительства газопровода "Северный поток-2" – тема, которая вызывает много споров между нашей страной и Евросоюзом

Однако, все обсуждаемые риски не мешают строительству и реализации денежных средств Газпрома. Об этом ранее в своём скандальном докладе сообщил аналитик Сбербанка Алекс Фэк, а Герману Грефу пришлось извиниться перед Ротенбергами и Тимченко.



Сейчас же есть информация, что стоимость возведения компрессорной станции "Славянская" (отправной пункт "Северного потока-2"), которым занимается "Стройгазмонтаж" Ротенбергов, выросла с 826 миллионов рублей до 19,1 миллиарда.

Первоначально контракт был заключен в начале 2018 года и был рассчитан на 826 миллионов рублей, однако 4 июня документ был обновлен: его стоимость увеличилась до 19 миллиардов.

В документах на сайте госзакупок не указано, кто стал подрядчиком. Однако представитель ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга сообщил РБК, что компания получила контракт на строительство компрессорной станции "Славянская".

По данным "Новой газеты", несмотря на такое увеличение контракта, "Славянская" обойдется "Газпрому" дешевле, чем сопоставимая с ней компрессорная станция "Портовая", которую строит для "Северного потока‑1" компания "Петон". Известно, что "Стройгазмонтаж" – ​одна из немногих компаний, имеющих практический опыт реализации масштабных проектов "Газпрома" под ключ. При этом, несмотря на ограниченность конкуренции, ценообразование на рынке определяет "Газпром", а не его подрядчики.

Масштабы бизнеса "Стройгазмонтажа" велики, и работа в этой компании действительно позволяет получать очень большие деньги. Бывший гендиректор Руслан Горюхин заработал, очевидно, немало, после чего решил выйти из бизнеса Ротенбергов. Личность Горюхина неоднократно вызывала интерес у журналистов.

Про новостройку на Николиной Горе на месте пансионата "Зеленый Бор" недавно писал Центр управления расследованиями. Также Горюхин строит элитные особняки. Об одном из них – объекте "Ноль" в "Горках‑2" – "Новая газета" рассказывала еще в феврале 2017 года. Сам же Горюхин в интервью газете подчеркивает, что уже давно не связан с Ротенбергами, с чем согласны и собеседники Новой газеты. Сейчас он открыл частный стрелковый клуб "Импульс".