Спасатель из Таиланда покорил весь мир

Детей из пещеры благополучно вызволили

Фотография таиландского спасателя, сделанная после того, как тайские школьники и их тренер были избавлены от опасности, мгновенно стала популярной в соцсетях.

На портале Reddit комментаторы оставляют лайки и восхищаются мужеством специалиста экстренной службы. "Невероятно", "Настоящий герой", "Прекрасная спасательная команда. Все герои", – написали интернет-пользователи под снимком.

СМИ сообщили 10 июля, что все 12 детей вместе с наставником были вызволены из подземной ловушки.

За спасением ребят из пещеры Кхао Луанг следила вся планета. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пригласил школьников на финальный матч чемпионата мира по футболу в Москву, однако врачи запретили детям покидать больницу, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Тренер вместе с командой из 12 учеников пропали в тайском заповеднике "Понг Пха" ​23 июня. Спасатели обнаружили их только 2 июля – школьники и их 25-летний наставник были заблокированы в затопленной пещере.





