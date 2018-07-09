Спасение школьников из пещеры продолжается

Мальчикам, которых вытащили из затопленной пещеры в Таиланде, пока не разрешают увидеться с родителями. Врачи считают, что это опасно и для детей, и для их родителей.

По мнению медиков, сначала мальчики должны сдать серию анализов, чтобы выяснить, не подхватили ли они какие-нибудь опасные болезни во время пребывания в сырой грязной пещере. А у их родителей нужно поверить психологическое состояние - ведь долгое ожидание могло привести к расстройству рассудка, сообщает The Guardian.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что число спасенных из пещеры в Таиланде детей достигло восьми. Теперь в подземном плену остались еще 5 человек.

Тренер и 12 детей пропали в тайском заповеднике "Понг Пха" ​23 июня. Их смогли найти только 2 июля – дети и их наставник оказались заблокированы в затопленной пещере. В спасательной операции в Таиланде принимают участие местные и зарубежные дайверы и сотрудники экстренных служб королевства.

