Вызволенных в Таиланде изолировали от родителей
Мальчикам, которых вытащили из затопленной пещеры в Таиланде, пока не разрешают увидеться с родителями. Врачи считают, что это опасно и для детей, и для их родителей.
По мнению медиков, сначала мальчики должны сдать серию анализов, чтобы выяснить, не подхватили ли они какие-нибудь опасные болезни во время пребывания в сырой грязной пещере. А у их родителей нужно поверить психологическое состояние - ведь долгое ожидание могло привести к расстройству рассудка, сообщает The Guardian.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что число спасенных из пещеры в Таиланде детей достигло восьми. Теперь в подземном плену остались еще 5 человек.
Тренер и 12 детей пропали в тайском заповеднике "Понг Пха" 23
июня. Их смогли найти только 2 июля – дети и их наставник оказались
заблокированы в затопленной пещере. В спасательной операции в Таиланде принимают участие местные и зарубежные дайверы и сотрудники экстренных служб королевства.
Британия опозорилась в деле "новых Скрипалей"
Представитель Скотленд-ярда не смог внятно ответить ни на один вопрос
Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ
Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Незалежная заразила Азовское море холерой
- "Евровидение" пройдет без Украины
- Украину осенил план по вступлению в НАТО
НЛО
- Знаменитый гений встречался с пришельцами
- Гигантский НЛО напугал россиян
- Советские военные тайно исследовали НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина