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Число спасенных в Таиланде детей выросло до шести

Осталось еще столько же

Водолазы вытащили из затопленной пещеры шестерых школьников.

Об этом сообщает Sky News.

В первую очередь спасатели решили вызволить самых слабых детей. На данный момент заблокированными остаются еще шесть детей и один взрослый.

Телеканал Fox News опубликовал первые кадры с места проведения спасательной операции. 


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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