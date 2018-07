Число спасенных в Таиланде детей выросло до шести

Водолазы вытащили из затопленной пещеры шестерых школьников.

Об этом сообщает Sky News.

В первую очередь спасатели решили вызволить самых слабых детей. На данный момент заблокированными остаются еще шесть детей и один взрослый.

Телеканал Fox News опубликовал первые кадры с места проведения спасательной операции.

FOX NEWS ALERT: #ThaiCaveRescue of boys soccer team is now underway pic.twitter.com/TqdoqpnPSa