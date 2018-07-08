Число спасенных в Таиланде детей выросло до шести

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Водолазы вытащили из затопленной пещеры шестерых школьников.
Об этом сообщает Sky News.
В первую очередь спасатели решили вызволить самых слабых детей. На данный момент заблокированными остаются еще шесть детей и один взрослый.
Телеканал Fox News опубликовал первые кадры с места проведения спасательной операции.
FOX NEWS ALERT: #ThaiCaveRescue of boys soccer team is now underway pic.twitter.com/TqdoqpnPSa— FOX & friends (@foxandfriends) 8 июля 2018 г.
Все надеются на счастливый конец этой напряженной истории