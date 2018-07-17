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В Москве до конца года построят несколько новых ТПУ

Фото: stroi.mos.ru Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: stroi.mos.ru
К объектам неравнодушны инвесторы

Столичные власти планируют создать около десятка транспортно-пересадочных узлов для соединения станций подземки и общественного транспорта. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Сейчас к строительству дорожной инфраструктуры в столице, по словам Суниева, проявляют интерес ряд инвестиционных компаний. В контакте с властями находится примерно 20 инвесторов.

"Это в основном те, кто приходил на наши торги в 2016-2017 годах. Например, "Крост", "Баркли", MR Group, "РГ Девелопмент", "Ташир", "Киевская площадь", – уточнил Суниев.


В ТПУ будут включены торговая, административная, социальная, культурная и туристическая инфраструктуры. Пересадочные узлы сделают более доступным для горожан транспорт, а для водителей будут организованы перехватывающие парковки. Общая площадь будущих транспортных узлов составит 1,5 млн кв. м, передают "Дни.ру".

Из уже строящихся ТПУ очень скоро будут готовы узлы около станций метро "Нагатинская", "Тимирязевская" и "Боровское шоссе", добавил Суниев. 


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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