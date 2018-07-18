Москва установила моду на комфортную городскую среду

Новое пространство для жизни оценил президент

Урбанистический форум, проходящий в эти дни в столичном парке "Зарядье", посетил Владимир Путин. Он поприветствовал гостей, участников форума и лично мэра Москвы Сергея Собянина, отметив, что традиционный международный конгресс по праву проводится в российской столице. Москву президент назвал законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды. Она, по мнению Путина, подает не только пример, но задает стандарты развития современных мегаполисов.

"Сама Москва сегодня – огромная площадка для творчества, для идей, для осуществления архитектурных замыслов", – подчеркнул глава государства. Текст его обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

В эти дни на форуме обсуждается настоящее и будущее мегаполисов, продолжил президент, отметив, что принимающей стороной выступает парк "Зарядье", где "собраны самые передовые достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства".

В качестве примера российский лидер привел концертный зал, в котором на тот момент он выступал. По мнению президента, данная площадка – без преувеличения одна лучших в Европе.

"Для нас "Зарядье" – это выражение неразрывной связи истории нашей страны и настоящего России, нашего стремления сохранить наследие предков и идти дальше, вперед", – заявил Путин.

По его словам, главной движущей силой экономики являются именно большие города. Они генерируют львиную долю общемирового ВВП – более 80%. Мегаполисы – центры развития культуры, науки, образования, новых технологий и знаний.

Кроме того, в города перебралось больше половины населения планеты. Каменные джунгли предпочитают три четверти россиян. И на этом человечество не остановится.

"При этом очевидно, что те города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт и безопасность людей. Убежден, ключ к развитию городов будущего – в согласии техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом", – уверен глава Кремля, добавив, что комфортные условия жизни должны быть обеспечены всем группам населения.

Проекты комплексного развития в России уже реализованы, например, в Сочи, Казани и Владивостоке. Эти города известны на весь мир, похвалился президент.

"Конечно, любые перемены, ремонт, обновление – это всегда хлопоты, сложности и, к сожалению, часто выход из зоны привычного комфорта. Городские власти порой жестко, эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительством дорог, станций метро. Звучат и справедливые оценки, и, прямо скажем, иногда и несправедливые. На что хотел бы обратить внимание – ко всем этим мнениям нужно прислушиваться", – посоветовал Путин. И привел в пример работу команды Собянина, которая находится в непрерывном диалоге с москвичами и действует в интересах города и его жителей.

Глава государства отметил, насколько преобразилась Москва, насколько удобнее и комфортнее здесь стало жить.

"Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу создания качественной городской среды, восстанавливать уют городских московских улиц, сделать при этом все районы Москвы такими же комфортными, как исторический центр. И это не просто новые объекты, работы по благоустройству – изменения городской среды меняют по сути даже мировоззрение, самочувствие, настроение людей", – заверил Владимир Путин.

Московский урбанистический форум открылся накануне в парке "Зарядье". Это крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных пространств и мегаполисов. Восьмой форум объединил более 300 урбанистов, экономистов, архитекторов, предпринимателей, представителей власти и городских активистов. В течение двух дней они обсуждают трансформацию больших городов и делятся своим опытом в их преображении. Затем, вплоть до 22 июля, площадки форума будут доступны всем желающим.