Москва выиграла негласную гонку с Парижем

Французский проект не успевает за российским

Столица взяла такой разбег, что остальные мегаполисы начали отставать от нее. Например, "Большой Париж", по образу и подобию которого строится "Новая Москва", не может угнаться за последней.

К такому выводу пришел экс-министр по вопросам городской политики Франции Морис Леруа. Свое мнение он высказал на дискуссии "Большой Париж – Большая Москва. Итоги реализации градостроительных мегапроектов", организованной Московским центром урбанистики (МЦУ) "Город". Мероприятие прошло под эгидой столичного Урбанфорума и объединило представителей власти, архитектурного и экспертного сообществ.

Непрекращающееся развитие инфраструктуры новых территорий, особенно транспортной, поразило зарубежного гостя. Он сравнил московскую стройку с парижской, хотя признал, что по "захвату" новых земель российская столица обогнала французскую.

"Мы развиваем в Париже большое автоматизированное метро без машиниста, которым очень гордимся, – отметил эксперт. – Когда видим бурное развитие метро в Москве, такое количество новых станций, то понимаем, что не успеваем за такими темпами".

Куратор проекта "Большой Париж", каковым является Леруа, особое внимание обратил на изменения Москвы последних шести лет. "Это поразительный результат", – восхитился он.

Большая Москва родилась из Большого Парижа еще в 2010 году. Тогда, вспомнил иностранный гость, власти обоих городов, которые со временем превратились в драйверы экономического развития двух стран, обменялись опытом.

Впрочем, до сих пор российские застройщики используют рекомендации французских коллег, сообщил руководитель столичного департамента присоединенных территорий Владимир Жидкин. "Мы приезжали во Францию, изучали основные направления и принципы реализации парижской агломерации", – уточнил он.

Уже прошло достаточно времени, считает эксперт, чтобы объективно оценить результаты развития двух агломераций, а также рассуждать об общих для Новой Москвы и Большого Парижа проблемах и находить пути их решения. Одна препона – моноцентризм и перегруженность в действующих границах. На борьбу с ней направлены урбанистические мегапроекты. Они способны дать импульс к экономическому росту и благоустройству территорий, а также развить их экологическую составляющую.

О похожих преградах двух проектов говорил и гендиректор торгово-промышленной палаты Парижа и Парижского региона Этьен Гийо. "Транспортная инфраструктура должна связать районы города, не проходя через центр", – резюмировал он. И Москва, и Париж, продолжил чиновник, расширяют транспортные, в том числе железнодорожные границы, прокладывают новые магистрали.

Французский эксперт еще раз привлек внимание к подготовке и организации ЧМ-018, которая была на высоте. И отметил, что его стране предстоит не менее важное спортивное событие – в 2024 г. там пройдут летние Олимпийские игры. К тому времени в стране намерены реконструировать аэропорт "Шарль де Голль" и одну из линий столичного метрополитена.

Проект "Большая Москва" стартовал шесть лет назад, в июле 2012 года. Идея не нова. Отчасти столичные власти "подсмотрели" ее в романтичном городе Эйфелевой башни и его пригородах.

За минувшие годы новые территории обзавелись жилыми районами, школами, детскими садами и больницами. Там было создано почти 200 тыс. рабочих мест. В зоне пристального внимания властей и транспортная инфраструктура.

Два года назад до Новой Москвы дошла Сокольническая линия метрополитена со станциями "Румянцево" и "Саларьево". Ожидается запуск участка Калининско-Солнцевской линии до Рассказовки. Ко всему прочему в планы входит возведение 700 км дорог и 180 км трамвайных линий.

Московский урбанистический форум открылся 17 июля в парке "Зарядье". Это крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных пространств и мегаполисов. Восьмой форум объединил более 300 урбанистов, экономистов, архитекторов, предпринимателей, представителей власти и городских активистов. В течение двух дней они обсуждают трансформацию больших городов и делятся своим опытом в их преображении. Затем, вплоть до 22 июля, площадки форума будут доступны всем желающим.