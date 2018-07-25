В Москве стартовала программа "Мобильный избиратель"

Сотрудники МФЦ начали поквартирный обход жителей города

В столице начала работу программа "Мобильный избиратель". Благодаря ей москвичи, в частности, смогут проголосовать на выборах мэра 9 сентября по месту своего фактического нахождения, напомнили руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы.

Чтобы проинформировать горожан об этом и других нововведениях, по договоренности Московской городской избирательной комиссией с центрами госуслуг "Мои документы" организована специальная группа из 4 тысяч сотрудников. Они ежедневно будут посещать квартиры москвичей и рассказывать им о новых избирательных возможностях.

Так, в этом году увеличено время для голосования. Поэтому 9 сентября жители столицы смогут посетить избирательные участки с 8:00 до 22:00 часов.

Причем сделать это они могут не только по месту регистрации, как раньше, а там, где им удобнее. Главное, заранее подать соответствующее заявление через портал Госуслуг, в любом МФЦ или территориальной избирательной комиссии (ТИК). Маломобильные граждане могут даже вызвать сотрудника центра госуслуг на дом, позвонив по телефону 8 (495) 777-77-77, и вручить ему заявление.

Более того, проголосовать за мэра москвичи смогут, даже находясь за пределами столицы. В рамках программы "Мобильный избиратель" в Подмосковье и близлежащих областях, где традиционно проводят летний сезон дачники из Москвы, будут открыты передвижные избирательные участки. Специальные помещения, где позднее разместятся избиркомы, будут функционировать уже сейчас – там откроют временные офисы МФЦ. С четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00 находящиеся за городом москвичи смогут оформить там соцкарту, СНИЛС, парковочное разрешение и решить другие вопросы.

Обо всем этом каждому москвичу расскажут лично. А чтобы жители столицы не испугались незнакомца за дверью, все сотрудники МФЦ, обходящие квартиры в преддверии выборов, будут одеты в специальную униформу – поло и ветровку с символикой центров госуслуг "Мои документы" и значком с логотипом выборов мэра Москвы. Также у каждого будет бейдж, подписанный руководителем центра госуслуг, и прозрачный рюкзак с подарками избирателям – после консультации сотрудник МФЦ выдаст собеседнику ручку с логотипом, блокнот на магнитной основе и справочник по истории города.

Напомним, выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Среди претендентов на пост – нынешний градоначальник Сергей Собянин, он идет как самовыдвиженец, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ.

