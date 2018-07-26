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Хуснуллин призвал решить вопрос о статусе апартаментов

Фото: vk.com/tsarsquare
Москвичи должны получить право регистрироваться на данной жилплощади

Законодательное решение о статусе апартаментов больше откладывать нельзя. На этом настаивает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Надо поставить точку в вопросе о статусе апартаментов. Надо это решение довести до логического завершения. Для Москвы это очень острая проблема, учитывая, что апартаменты - это 20-30% от ввода жилья", – заявил Хуснуллин, выступая на всероссийском совещании "Новеллы законодательства о долевом строительстве".

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По словам главы Стройкомплекса, в столице ежегодно вводится в эксплуатацию от 300 до 400 тыс. кв. метров апартаментов. Их охотно раскупают. Между тем, несмотря на их востребованность, они не имеют юридического статуса помещения, предназначенного для постоянного проживания. Иначе говоря, это жилое помещение в офисном здании или гостинице, поэтому там нельзя "прописаться".

Марат Хуснуллин. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСССо своей стороны, Минстрой ранее представил законопроект, дающий гражданам право регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Николай ВИКТОРОВ
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