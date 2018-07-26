Врачи рекомендовали кандидату Собянину ввести в Москве систему чекапов

Действующий мэр обсудил с медиками развитие сферы здравоохранения столицы

Включить в предвыборную программу тему здравоохранения в виде развития системы чекапов предложили столичные медики Сергею Собянину. Выдвинувший свою кандидатуру на следующий срок мэр ранее пообещал, что его будущая программа будет основана на предложениях москвичей. Их собирают и волонтеры, беседующие с жителями Москвы, и сам градоначальник. В четверг, 26 июля, он встретился с представителями медицинского сообщества.

В ходе круглого стола, посвященного развитию сферы здравоохранения, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева Александр Румянцев указал на необходимость развивать в городе систему чекапов (от англ. check up). Поскольку такая программа комплексного обследования организма способствует ранней диагностике заболеваний и предупреждает развитие необратимых процессов.

"Введение чекапов даст возможность грамотно все расставить, сработает система электронного снижения и будет ясно, какая у нас структура", – указал Румянцев.

Собянин предложение одобрил, подчеркнув, что тут важно объединить в одну систему сразу несколько моментов: "Должна быть единая система. <…> Одним кликом получить полную информацию, когда ты конкретно можешь пройти диспансеризацию в своей поликлинике первичного или вторичного уровня, глубокие исследования. Все это должно быть в логической цепочке выстроено, стандартизовано и заложено в информационную систему", – отметил Собянин.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября. По словам кандидата Собянина, его предвыборная программа будет сформирована до августа. В ней будут учтены пожелания горожан. Основной упор Собянин обещает сделать на вопросах здравоохранения, образования, экологии, транспорта и социальной политики.