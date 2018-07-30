Собянин: Затраты на ЧМ-2018 окупились в разы

Мэр столицы похвалился непрерывным преображением Москвы

Футбольный праздник, который устроила Первопрестольная, не только оставил след в сердцах болельщиков и вызвал восторг у представителей FIFA, но еще стал серьезной проверкой на прочность. Подготовка к мундиалю для столичных властей – ответственное испытание, и они сдали этот экзамен на отлично.

За дни проведения чемпионата мира по футболу в Москве не произошло ни одного форс-мажора. Хотя в столице за это время успели погостить 4,5 миллиона туристов, половина из них – иностранцы, которые охотно знакомились с городом.

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"Впервые за много лет загрузка гостиниц превысила 90%. Однако никакие экстренные меры, вроде развертывания палаточных лагерей, не потребовались. Инфраструктура гостеприимства в Москве доказала, что имеет достаточный запас прочности для проведения мероприятий подобного уровня", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что его команду беспокоила транспортная нагрузка в матчевые дни, однако, как показала практика, волнения были лишними. "В итоге – справилось на "отлично". И в этом нас очень выручило МЦК, которое разгрузило станцию метро "Спортивная". Да и сама "Спортивная" была реконструирована, ее пропускная способность увеличилась на треть. После окончания матчей болельщики разъезжались со стадионов примерно за час с небольшим", – пояснил градоначальник.

Чтобы болельщикам было комфортно, пришлось произвести ряд преобразований. Например, была увеличена фан-зона с 25 тысяч до 100 тысяч человек. Стадион "Спартак" специально к мундиалю обзавелся дополнительной территорией для фанатов. И все же количество гостей превысило все ожидания. Настолько, что даже реконструированные улицы города "трещали по швам", особенно центр столицы. Тем не менее столичное имущество осталось в целости и сохранности за небольшим исключением.

"Пострадали только скамейки на Никольской, но не по злому умыслу. Просто они не были рассчитаны на такую толпу здоровых ребят. Вообще фестиваль болельщиков на Никольской стал незапланированным испытанием для коммунальных служб. Но и с ним они справились на "отлично", правда, пришлось изрядно потрудиться", – рассказал Сергей Семенович, отметив самые популярные места.

"Очень много туристов побывали на обновленной Биржевой площади, "популярным" там стал фонтан, где болельщики "отмокали", понижая градус. "Зарядье" и Парк Горького тоже не были обижены гостями", – напомнил Собянин.

Не были они обижены и вниманием медиков, хотя к их помощи прибегали нечасто. Всего 3 тыс. вызовов приняла "скорая", что для такого количества гостей – капля в море. На славу потрудились и стражи правопорядка, отработав профессионально и четко. На их плечи легло много забот и хлопот, как и на волонтеров.

"Они справились блестяще. Волонтеры также прошли самый серьезный экзамен. Они его выдержали, были всегда рядом с болельщиками, всегда доброжелательные и готовые прийти на помощь", – похвалил мэр.

Он подчеркнул, что специально к чемпионату ничего не строилось. "МЦК, станция метро "Спартак", реконструкция Волоколамского шоссе – эти проекты являются частью программы развития транспортной системы Москвы и были реализованы независимо от чемпионата", – признался Собянин, добавив, что и без мундиаля столичные власти собирались заняться "Лужниками".

На реконструкцию стадиона ушло 26 млрд рублей. И она с лихвой окупилась. Всего за месяц болельщики пополнили столичную казну на 14,8 млрд рублей.

"Расходы на чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города", – резюмировал столичный градоначальник.

По словам Собянина, москвичи успели соскучиться по атмосфере гостеприимства – одного из главных наследий ЧМ-2018. Подобной энергетикой город не заряжался очень давно. "По воспоминаниям старожилов, такой атмосферы всемирного братства на улицах Москвы не было со времен знаменитого Фестиваля 1957 года. Да, еще так же город ликовал, встречая Юрия Гагарина в 1961 году. Сам я приезжал в Москву в канун Олимпиады-80. Город был чистым, нарядным, но при этом изрядно обезлюдевшим", – вспомнил мэр.

Беседа с градоначальником не ограничилась лишь разговором о спортивном празднике и финансовых вложениях в него. Речь также шла об инвестициях в целом.

"В прошлом году общий объем инвестиций в основной капитал вырос до гигантской суммы 2 трлн рублей. По итогам первого квартала 2018 года, инвестиции остаются на уровне прошлого года, с небольшим ростом 0,4%", – поделился Собянин.

По его мнению, столица безболезненно реагирует на валютные и нефтяные колебания, хотя и не совсем равнодушно.

"Сегодня Москва значительно меньше зависит от импорта продовольствия и других товаров, чем 10-15 лет назад. Поступления в городской бюджет от нефтегазовой отрасли в первом полугодии 2018 года составили лишь 6,4% от общего объема бюджетных доходов", – пояснил мэр.

Среди положительных тенденций – уровень безработицы. По словам Собянина, число работников в Москве увеличилось более чем на 150 тысяч человек.

"С начала года реальные зарплаты выросли на 9,8%. Похоже, бизнес испытывает дефицит рабочей силы и поэтому компенсирует своим работникам "заморозку" зарплат прошлых лет. По крайней мере, хотелось бы надеяться на это", – поведал собеседник агентства.

Он также охотно поделился информацией о проектах, направленных на решение транспортных проблем, которые городу обходятся в 350 млрд руб. в год. Пока сумму расходов в правительстве Москвы менять не собираются.

"Эффект от реализации нашей транспортной программы можно, конечно, будет измерить в показателях роста объемов перевозок и снижения времени на поездки. Но, по большему счету, мы ставим перед собой задачу – превратить транспорт из проблемы №1 в конкурентное преимущество Москвы", – заявил Сергей Собянин.

Разгрузка столичных магистралей пошла также на пользу культуре вождения, считает он. "Мне кажется, наведение порядка на дорогах изменило культуру поведения водителей в лучшую сторону. Уменьшился стресс от вождения, и вместе с ним ушла значительная часть хамства и агрессии. В 2,5 раза сократилось число ДТП – с 609 тыс. в 2010 году до 252 тыс. в 2017 году", – подсчитал мэр, добавив, что ровные дороги – не повод лихачить.

"Что касается неисправимых гонщиков. С помощью системы "Пит-Стоп" в этом году полиция задержала около 250 водителей, которые превышали скорость более чем на 30 км/ч. Автомобилисты знают, что в Москве введен серьезный контроль соблюдения скоростного режима на дорогах, и таких "безбашенных" водителей становится все-таки меньше", – рапортовал градоначальник.

Столичные власти обеспокоены строительством не только дорожной инфраструктуры, но и жилого фонда. Самый яркий пример тому – программа реновации.

"Переселение по программе реновации началось в феврале в Северном Измайлове. Жители двух домов уже переехали в "стартовый" дом на 5-й Парковой улице, 62. Сейчас переезжают жители 13 домов в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Западном округах. 600 человек уже получили ключи от новых квартир и въехали в них. Всего до конца 2018 года планируется заселить порядка 30 "стартовых" домов, в которые переедут около 10 тыс. москвичей", – заключил действующий мэр, который также участвует в предвыборной гонке.

Впервые свой гражданский долг москвичи смогут исполнить, даже находясь на даче. В единый день голосования 9 сентября будут организованы "дачные" избирательные участки.

"Голосование на дачах проводится не для повышения явки. Цель в другом – дать москвичам возможность реализовать свое избирательное право с минимальными затратами времени и сил. По сути, Москва проводит эксперимент. Но если он окажется успешным, то опыт "дачного" голосования пригодится и другим регионам", – убежден Сергей Собянин.