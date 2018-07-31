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По программе реновации в Москве построят 2,3 млн кв.м жилья до 2021 года

Фото: stroi.mos.ru
Первые дома, возведенные специально для переселенцев, будут готовы в 2020 году

Москва ускоряет реализацию программы реновации. Переселение в уже готовое жилье идет, для новостроек подобраны участки и одобрено более сотни проектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний момент Москомархитектура уже выдала 109 градостроительных планов земельных участков. Это основа для проектирования, экспертизы будущих объектов, фундамент для работы над новостройками", – сообщил Хуснуллин в интервью газете "Вечерняя Москва".

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По его словам, в рамках программы реновации до 2021 г. будет возведено 2,3 млн квадратных метров жилья. Въехать в первые из них москвичи смогут уже в 2020 году.

"Мы подобрали 242 площадки под стартовые дома реновации и можем уже полноценно на них строить. При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку. Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом", -подчеркнул глава Стройкомплекса.

Фото: stroi.mos.ru

При этом переселение уже вовсю идет. Для этого построенные ранее дома из столичного жилфонда адаптируют под стандарты программы реновации. Ключи от новых квартир получили уже жители ряда ветхих домов Восточного, Западного, Северо-Восточного и Юго-Западного округов. Многие пользуются возможностью не только поселиться в новом доме с улучшенной планировкой квартир, но и увеличить свою жилплощадь, докупив "метры" с 10%-й скидкой. Как сообщили в Стройкомплексе, 30 семей уже оформили договор на покупку дополнительной жилплощади, еще 11 человек подали соответствующее заявление.

Вера СВЕТЛОВА
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